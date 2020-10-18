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Gündem Bakan Süleyman Soylu'dan 'Denizli Valisi' ile ilgili açıklama
Gündem

Bakan Süleyman Soylu'dan 'Denizli Valisi' ile ilgili açıklama

Denizli valisinin koronavirüs denetimleri sırasında esnafa sert üslup takındığı gerekçesiyle eleştirilen ve ardından özür dileyen Vali Ali Fuat Atik ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 14:36:00 - 2020-10-18 15:08:58
Bakan Süleyman Soylu'dan 'Denizli Valisi' ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirirken esnafa sert üslup takındığı gerekçesiyle eleştirilen ve yaptığı açıklamayla özür dileyen Denizli valisi Ali Fuat Atik'e ilişkin, "Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Yöneticilerimizin yüzü cemal olmalıdır"

Bakan Soylu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur."

Ne olmuştu?

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarı'nda denetim yaptı. Burada yaptığı denetim sırasında elinde eldiven olmadan döner kesen esnaf hakkında tutanak tutulmasını isteyen Vali Atik, yaşanan diyalogdan dolayı herkesten özür diledi. Vali Atik açıklamasında işletmenin faaliyetlerine devam ettiğini belirterek "Üslubum ve kullandığım ifadelerin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli valisi Ali Fuat Atik kimdir nerelidir?
Denizli valisi Ali Fuat Atik kimdir nerelidir?

Biyografi

Denizli valisi Ali Fuat Atik kimdir nerelidir?

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