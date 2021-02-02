Bakan Süleyman Soylu'dan "Boğaziçi Üniversitesi" uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işgal girişimi ile bir paylaşımda bulundu.

Kabe fotoğrafına yapılan saygısızlığa ve rektörlük binasının basılma girişimine müsamaha gösterilmemesi gerektiği vurgulayan Soylu, "Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin." dedi.

Soylu öğrencilere seslenerek, "sizden beklentimiz bilimsel başarı, okul başarısı ile Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır." ifadelerine yer verdi.