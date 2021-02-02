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Siyaset Bakan Süleyman Soylu'dan "Boğaziçi Üniversitesi" uyarısı!
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'dan "Boğaziçi Üniversitesi" uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki marjinal grupların yaptığı işgal girişimine dair okulda okuyan öğrencilere uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:49:00 - 2021-02-02 10:52:46
Bakan Süleyman Soylu'dan "Boğaziçi Üniversitesi" uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işgal girişimi ile bir paylaşımda bulundu.

Kabe fotoğrafına yapılan saygısızlığa ve rektörlük binasının basılma girişimine müsamaha gösterilmemesi gerektiği vurgulayan Soylu, "Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin." dedi.

Soylu öğrencilere seslenerek, "sizden beklentimiz bilimsel başarı, okul başarısı ile Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

DRSN

ANALARINA ULAŞIN TÜM ÖĞRENCİLERİN SAYIN BAKANIM ÇÜNKÜ AİLELERİN HABERİ YOK
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AA

HİÇ BİR FARKINDALIK YOK NE NEDİR NEDENDİR OFKİ OF HAKİKATEN AKIL BAŞKA BİR ŞEY EN GÜZEL ÖRNEK FETO BİR SÜRÜ REKTÖR GENERAL PROF HEPSİNİ İPİNE DİZDİ SONUNDA REZİL RÜSVAY ETTİ PERİŞAN ETTİ ŞİMDİ BU AVANKLAR BİZ NE YAPIYORUZUN FARKINDA BİLE DEĞİLLER BİNMİŞLER DÜMENCİ TEKNESİNE OKUMAK CEHALETİ ALIR AHMAKLIK BAKİ KALIR
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