Bakan Süleyman Soylu Türkiye'deki terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Bakan Soylu, buradaki partililere konuştu. Terörle mücadelede son durum hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Yarın Ankara’ya döneceğim sabah Diyarbakır’da olacağım. Oradan başka bir vilayete geçeceğim. Birtakım değerlendirmeler yapacağız. Bir de orada mücadele veren evlatlarımız var. Hiçbir şeyin hesabını yapmıyorlar. Oradaki belediyelere kayyum atanmış rahatsız oluyorlar. PKK’ya oradan para transfer edemiyorlar. Kandilde oturmuşlar hangi köye muhtarlara atarız diye plan yapıyorlar. Nereye hangi belediye başkanlarını gönderiz diye plan yapıyorlar. Demokrasiyi istismar edenler ve demokrasi üzerinden terör örgütüne can suyu vermeye çalışanlarla mücadelemiz devam edecek. Türkiye'deki terörist sayısı şu anda 750 civarında, 5 bin, 6 bin, 10 binli rakamlardan buraya geldi. Son 10 ayda terör örgütüne ancak 66 kişi katıldı. Öyle yıllar oldu ki yakın zaman dilimi içerisinde 2 binler, 3 binler, 4 binlerdeydi. Bizim ikna ederek yargıya teslim ettiğimiz terörist sayısı katılanların 4 katı. Sadece teslim olanları söylemiyorum onlar 400 civarında. Dün terör örgütünün baskısı altında kalan bir takım güvenlik korucularını görevden uzaklaştırdık. Pazartesi başka bir sürprizimiz daha var. Bir hazırlığımız daha var. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.



"17 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık"



Uyuşturucu ile mücadeleyi uluslararası alanda gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Soylu, "İzmir'de günde 20 tane evden hırsızlık yapılıyordu. Bugün sayıyı 4,5'e düşürdük. Bunu daha da düşüreceğiz. Mala karşı işlenen suçları aydınlatma oranını İzmir'de 6,5 puan yükselttik. Daha da yükselteceğiz. Okullarımızın etrafı huzur ve sükun içerisinde olsun. Anneler babalar çocuklarını okula bıraktıklarında gözleri arkada kalmasın. Birçok okula güvenlik görevlisi verdik. Uyuşturucu konusunda her yerde tacirlere alan vermiyoruz. Bu gün cezaevlerinde 50 bini aşkın taciri yatmakta. 17 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Sadece mücadeleyi burada yapmıyoruz. Geçen hafta Afganistan, Pakistan bütün hat üzerinde uyuşturucu mücadelesini de uluslararası bir alanda yapıyoruz" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'na cevap verdi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İçişleri Bakanlığı müfettişlerle birlikte belediyelere baskı yapıyor” sözlerine yanıt veren Bakan Soylu, “Özür diliyoruz Kılıçdaroğlu. İki tane hırsızlık yapan belediye başkanını görevden aldığımız için milletimizden de özür diliyoruz. Bize teşekkür etmesi lazım 'Ben bakamıyorum bu adamlar yolsuzluk yaptı' diye. Gitsin Beşiktaş'a Ataşehir'e bir sorsun bakalım. Millete sorsun. Ben orada milletvekili adayıydım. Beşiktaş’ta adım adım gezdim. Bir kişi bile 'Siz bunu neden görevden aldınız' demedi. Tam tersi teşekkür ettiler. Yazıklar olsun. Biz parti ayrımı yapmadık” dedi.



"260 bin Suriyeli evine döndü"



Toplumda Suriyelilere yönelik yanlış algı oluşturulduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Toplumun bazı kesimleri tarafından Suriyelilere yönelik göç politikaları hakkında yanlış algılar oluşturulmaya çalışıldığını kaydederek, " Türkiye'de suç oranı ortalaması yüzde 2,5 tür. Suriyelilerin karıştığını onun üçte biri yani 0,8. 'Suriyeliler çok büyük bir suç yapıyorlar' diye dedikodu yapanlar aslında birilerinin ekmeğine yağ sürebilmek, etrafımızdaki coğrafyadaki karmaşıklığa ve orada sıkıntıya düşmüş insanları kurtarmaya çalışan Türkiye'yi karalamaya çalışıyorlar. Dilencileri toplatıyoruz. Suriyeliler dilencilik yapıyor diye söylüyorlar. Ancak her 100 dilencinin 9'u, 8'i Suriyeli çıkıyor. 'Çocukları taciz ediyorlar, bir takım tacizlerde bulunuyorlar' deniyor. Bu oranı da söyleyeyim Ülkedeki taciz olaylarının 10'da 1'i kadarına onlar karışıyor. Tacizin milliyeti mi olur, tacizin kimliği mi olur? Kim yaparsa gereğini yerine getiriyoruz. Suç işleyen kim varsa Suriyeli de olsa kendi sınırlarının ötesine geçiriyoruz. 'Bayramda gidiyorlar, neden geri geliyorlar' diyorlar. Bayramda gitmelerini biz sağlıyoruz. Eskiden 4-5 gündü şimdi 1 ay gitsinler diyoruz. Oraları görsünler, evleri varsa kalıyorlar zaten şu anda 260 bin kişi gitti ve oralarda kaldı. Evleri yok barkları yok güvenli değil. Ne yapacaklar Türkiye’ye gelecekler. 50 yıl sonra orada kendi topraklarına döndüklerinde çocukları Türkiye’ye baktıklarında sadece dua edecekler. Bunarlı siyasetlerine alet edenleri de kınıyorum.” Bakan Soylu'nun ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir milletvekilleri de eşlik etti.