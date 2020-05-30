Bakan Süleyman Soylu müjdeyi verdi: 2500 bekçi alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de camiden yapılan Çav bella şarkısı provokasyonuyla ilgili olarak, "Bu provokasyonun arkasındakileri arkadaşlarımız arıyor, inşallah bulacaklar" dedi. Soylu, darbe söylemleri için ise "Allahını seversen kim yapacak darbeyi?" tepkisini gösterdi. Soylu, 45 bin 571 camide ve 5 bin 264 açık alanda cuma namazı kılındığı bilgisini verdi.

Soylu, katıldığı bir youtube haber kanalında, kamuoyunda dillendirilen darbe imalarına tepki göstererek, "Allahını seversen kim yapacak darbeyi? Türkiye'de darbe teorisi üzerinden siyaset üretmeye çalışanlar, Türkiye'nin bugününden kopuklar" dedi.

Vesayetin can damarı kesildi

Darbe söylemlerinin sorulması üzerine Soylu, "Allahını seversen kim yapacak darbeyi? Türkiye'de darbe teorisi üzerinden siyaset üretmeye çalışanlar, Türkiye'nin bugününden kopuklar. Muhalefetin heybesinde bir şey yok zaten. Darbe türü oyunların sonuç alamadığı dönemden geçiyoruz. Son 18 yıllık dönemin en önemli özeti, vesayetin can damarının kesildiğidir. Ekonomik darbelerle zemini istediği noktaya çeken daha sonra istikrarsızlaştırma ortamı oluşturmaya çalışan bir yapı Türkiye'de bugün kendine canlanma alanını bulamıyor" yanıtını verdi.

15 Temmuz'dan itibaren 232 çete çökertildi

Türkiye'de 15 Temmuz'dan itibaren 232 organize suç çetesinin çökertildiğini kaydeden Soylu, kaçak sigara miktarının yüzde 21'den yüzde 2'ye kadar gerilediğini vurguladı. Soylu, trafik kazalarında 2017 yılında 7 bin 427 kişinin öldüğünü, bugün bu rakamın 5 bin 400'e düştüğünü söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde bu örnek yok

Koronavirüsle mücadele sürecine işaret eden Soylu, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 14.5 milyon eve girildiği bilgisini verdi. Soylu, "Vefa İletişim Birimi sayesinde 3 milyon 600 bin kişinin seyahat izin talepleri karşılandı. Sadece 4 milyon 50 bin kişinin maaşı evine götürüldü. 7 milyon 600 bin 65 yaş üstünün evine gidildi. Dünyanın hiçbir yerinde bu örnek yok" şeklinde konuştu.

Teröristlerin sayısı çok azaldı

Dağlarda kalan terörist sayısının 469 olduğunu dile getiren Soylu, "Yılbaşından bugüne PKK'ya katılan kişi sayısı sadece 16. İkna yoluyla 76 kişiyi dağdan getirdik" dedi. Geçen yıl 500 polisin disiplinden dolayı ihraç edildiğini anlatan Soylu, "Emniyette 12 bin 500 disiplin işlemi yaptık" dedi.

FETÖ'nün emniyet üzerindeki etkisine değinen Soylu, "21 bin polis teşkilatının amiri, emniyet müdürü, başkomiser vardı. FETÖ'den dolayı bizim 700 başkomiserimiz kaldı" diye konuştu.

2 bin 500 bekçi alacağız

Soylu, bekçilerin göreve başlamasıyla asayiş olaylarından azalma olduğuna dikkati çekerek "Günlük hırsızlık olayları İstanbul'da 79'dan 25'lere, Ankara'da 2, İzmir de 5'li rakamlara düşmüşse bunda bekçilerin payı vardır. Bekçilerin kimlik sorma yetkisine gelince 1966'dan beri böyle bir hakka sahipler. Yönetmeliği var, soruyor ama polisin bir takım yaptıklarını yapamaz bekçi. Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz" dedi.

Yakın bir zaman önce 3 bin kadın polisin istihdam edildiğini belirten Bakan Soylu, buna rağmen Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre düşük olduğunu, bu nedenle yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha istihdam etmeyi düşündüklerini söyledi. Polislere 3600 ek gösterge hakkının verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya Bakan Soylu, "Hükümet olarak bunu gerçekleştireceğiz. Bu konuda sözümüz var." cevabını verdi.

Sorumluluğu bırakmak istemedim

İstifasının hatırlatılması üzerine Soylu, "Hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine böyle bir sorumluluk bırakmak istemedim. Kararlarımızı risk üzerine alıyoruz. Binlerce operasyon yaptık. Terör operasyonlarında 3-5 sivil hayatını kaybetse ne yapacağız. Bu bakanlık kılıç üzerinde yürünen yerdir. Bizim meselemiz karar almaktır. Bedelini ödemesi gerekiyorsa da ödemelidir. Günde 100 tane karar alıyorum. Ben bu kararın sorumluluklarını da başkasına atamam. Yarın belki başka bir şey olacak. Bu sefer 'gitme' diyenler belki bu sefer 'teşekkür' edecekler. İşimiz riskli" diye konuştu.