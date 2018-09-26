Bakan Süleyman Soylu açıkladı: 15 bin 262 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısında konuştu.26 Eylül 2018 Çarşamba 10:57
Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Soylu, "2018 yılbaşından, 25 Eylül'e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229'u sokak satıcısı. Bugünden sonra sokaklarda çok daha büyük bir kararlılıkla çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli bir halde olmasını temin eden adımlarımız devam edecektir" dedi.
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