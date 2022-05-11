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Siyaset Bakan Soylu'yu tehdit eden ırkçı Ümit Özdağ'dan 'gizli görev' itirafı!
Siyaset

Bakan Soylu'yu tehdit eden ırkçı Ümit Özdağ'dan 'gizli görev' itirafı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'operasyon çocuğu' dediği ve bakanlığın önüne giderek Soylu'yu tehdit eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yurtiçinde ve yurtdışında belirli gizli görevler aldığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 08:41:00 -
Bakan Soylu'yu tehdit eden ırkçı Ümit Özdağ'dan 'gizli görev' itirafı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, devlet adına çeşitli “gizli görevler” yaptığı itirafında bulundu.

Irkçı açıklamalarıyla Türkiye'de mülteci düşmanlığının fitilini ateşleyen Zafer Partisi Ümit Özdağ, Flash TV'de Orhan Uğuroğlu'nun konuğu oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "operasyon çocuğu" ithamına yanıt veren Özdağ, devlet adına çeşitli “gizli görevler” yaptığını itiraf etti. 

Ümit Özdağ: Gizli görevler aldım

Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Operasyon çocuğu diyor, evet doğrudur. Ben siyaset öncesinde, akademik hayatımda Türkiye Cumhuriyeti devletinin değişik kurumları için, Türkiye'nin milli güvenlik çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında belirli görevler aldım. Resmi devlet görevleri, yasaya uygun, gizli görevler aldım. Benim kayıtlarımda var, bunları da biliyorlar. Evet ben milli hedeflerin gerçekleşmesi için, onurla gururla Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk devletine hizmet ediyorum.

Bilkent'te protesto şoku

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen ve kendisinin de katılımcısı olduğu bir panelde öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler, "Üniversitede ırkçılığa izin vermeyeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarını attı. Eylemin ardından polis ve güvenlik görevlileri üniversitelilere müdahale etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Özdağ, istihbarat ve emniyette öğrencilerinin olduğunu ve kendisine bilgi verdiklerini açıklamıştı.

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