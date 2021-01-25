Bakan Soylu'ya hakaret eden şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da sosyal medyada hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Bakan Soylu'ya hakaret etti
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'da hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle şüpheli Erdal Erbaş hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Erdal Erbaş hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianame, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanmıştı
Şüpheli E. E. Twitter'daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.