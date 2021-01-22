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Gündem Bakan Soylu'ya da hakaret etmişti! Erdal Erbaş, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Gündem

Bakan Soylu'ya da hakaret etmişti! Erdal Erbaş, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve diğer devlet büyüklerine de küfrettiği ortaya çıkan Erdal Erbaş, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 22:00:00 - 2021-01-22 23:52:03
Bakan Soylu'ya da hakaret etmişti! Erdal Erbaş, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bakan Soylu'ya 'hakaret etti' serbest bırakıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği için gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş'ın sosyal medya hesapların da yapılan incelemede ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikleri paylaşımları olduğu tespit edildi.

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Şüpheli, hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan soruşturma devam ederken, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede savcılığın ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erbaş ailesinin kabarık sicili

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı, annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına küfürlü yorum yazan Erdal Erbaş isimli şahsın ilk vukuatının bu olmadığı ortaya çıktı. Erbaş’ın hemen her paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere devlet büyüklerine ağır hakaretlerde bulunduğu ve küfrettiği tespit edildi. Erbaş’ın ailesinin pek çok üyesiyle birlikte birçok suça karıştığı ve CHP'ye üye oldukları ortaya çıktı.

Bakan Soylu'ya küfreden Erdal Erbaş'ın sicili kabarık!
Bakan Soylu'ya küfreden Erdal Erbaş'ın sicili kabarık!

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Yorumlar

sizofren savar

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Mehmet Coker

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