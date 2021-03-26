  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu'nun uyuşturucu ile mücadeleki başarısını görmezden gelenler, AK Parti'yi hedef aldı!
Siyaset

Bakan Soylu'nun uyuşturucu ile mücadeleki başarısını görmezden gelenler, AK Parti'yi hedef aldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile etkin mücadelesini göz ardına alan malum çevreler, Kürşat Ayvatoğlu adlı kişinin uyuşturucu kullanırken ortaya çıkan görüntüleri üzerinden, AK Parti iktidarını yalanlarla hedefe koydu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 18:41:00 - 2021-03-26 19:17:11
Bakan Soylu'nun uyuşturucu ile mücadeleki başarısını görmezden gelenler, AK Parti'yi hedef aldı!

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Genel Merkezi'nde bir süredir büro personeli olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. AK Parti yönetimi ortaya çıkan görüntülerden sonra Ayvatoğlu'nun iş sözleşmesini feshetti. Öte yandan Ayvatoğlu hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayvatoğlu üzerinden algı çabası!

Malum çevreler ise Ayvatoğlu adındaki şahıs üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile etkin mücadelesini göz ardı eden malum çevreler, bir büro çalışanını AK Partili olarak lanse etti. Ayvatoğlu üzerinden algı çalışması yapan muhalefet, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ı da yalanlarla hedef aldı.

Hamza Dağ yalanladı

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kürşat Ayvatoğlu'nun kendisinin danışmanı olduğu yalanına ilişkin açıklamada bulundu. "Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız." diyen AK Partili Dağ, "Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir." ifadelerini kullandı.

'Uyuşturucu ile mücadelemizi siyasi ayrım gözetmeden sürdürmeliyiz'

Hamza Dağ, açıklamasında şu önemli çağrıyı yaptı:

"Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz."

İşte uyuşturucu ile mücadelede 2020 karnesi

Uyuşturucu ile mücadele kararlı adımlar atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son verileri şöyle anlatmıştı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Derin

Bi videolari izleyin bence haberi yazmadan once
  • Yanıtla
Mehmet Ali Bulut'tan gündemi altüst edecek açıklama: Dabbetül-arz geldi
Gündem

Mehmet Ali Bulut'tan gündemi altüst edecek açıklama: Dabbetül-arz geldi

Yazar Mehmet Ali Bulut, küresel güçlerin yeni bir planı olduğunu ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Bakan Varank sosyal medyayı salladı: Babam restoranı devredince dobloyu sattık
Gündem

Bakan Varank sosyal medyayı salladı: Babam restoranı devredince dobloyu sattık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendisiyle ilgili paylaşıma esprili bir yanıt verdi...
Kübra Par Abdülkadir Selvi'yi fena ti'ye aldı: Sen yazma belki değişir
Medya

Kübra Par Abdülkadir Selvi'yi fena ti'ye aldı: Sen yazma belki değişir

Abdülkadir Selvi'nin dünki "Yeni Kabine bugün açıklanıyor" yazısı olay oldu. Selvi'yi fena ti'ye alan Habertürk yazarı Kübra Par "Yazmasın b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay