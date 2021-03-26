Bakan Soylu'nun uyuşturucu ile mücadeleki başarısını görmezden gelenler, AK Parti'yi hedef aldı!

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AK Parti Genel Merkezi'nde bir süredir büro personeli olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. AK Parti yönetimi ortaya çıkan görüntülerden sonra Ayvatoğlu'nun iş sözleşmesini feshetti. Öte yandan Ayvatoğlu hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayvatoğlu üzerinden algı çabası!

Malum çevreler ise Ayvatoğlu adındaki şahıs üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile etkin mücadelesini göz ardı eden malum çevreler, bir büro çalışanını AK Partili olarak lanse etti. Ayvatoğlu üzerinden algı çalışması yapan muhalefet, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ı da yalanlarla hedef aldı.

Hamza Dağ yalanladı

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kürşat Ayvatoğlu'nun kendisinin danışmanı olduğu yalanına ilişkin açıklamada bulundu. "Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız." diyen AK Partili Dağ, "Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir." ifadelerini kullandı.

'Uyuşturucu ile mücadelemizi siyasi ayrım gözetmeden sürdürmeliyiz'

Hamza Dağ, açıklamasında şu önemli çağrıyı yaptı:

"Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz."

İşte uyuşturucu ile mücadelede 2020 karnesi

Uyuşturucu ile mücadele kararlı adımlar atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son verileri şöyle anlatmıştı: