0553 313 94 23

Bakan Soylu'dan yaralı askerlere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de jandarma karakoluna yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 23:34
Bakan Soylu'dan yaralı askerlere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Savur ilçesinde jandarma karakoluna yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Soylu, Serenli köyündeki jandarma karakoluna yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 3 askeri, tedavi gördükleri Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralı askerlerle bir süre sohbet eden Soylu, sağlık durumları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Soylu'ya, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç da eşlik etti.

Bakan Soylu, temasları kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı da ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı.

Öte yandan, Soylu, 26. dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun vefat eden akrabası Fedli Ateş'in taziyesine katılarak, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 23:34
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan öğrencilere burs müjdesi
    1. Erdoğan öğrencilere burs müjdesi
    2. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    3. Maradona Messi'yi harcadı! 'O bir..
    4. Bakan Soylu'dan yaralı askerlere ziyaret
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    6. Futbolda tarihi akşam! Gözyaşlarını..
    7. Gümüşhane'de feci kaza! Mezarlığa..
    8. Hindistan'da zika virüsü alarmı!..
    9. Nijerya'daki patlamada ölü sayısı..
    10. Engelli emekli öğretmeni bıçaklayarak..
    11. Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 'destek'..
    12. Gaziantep'te dev operasyon! 67 kilo..
    13. Forkliftin altında kalan işçi feci..
    14. Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti
    15. Gazze'de şehit olan 7 Filistinli ebedi..
    16. Pentagon'a dev siber saldırı! Resmen..
    17. Can Dündar casus Brunson'a bakarak iç..
    18. Casus Brunson, Trump'ı canlı yayında..
    19. Brunson Beyaz Saray'da... Trump'tan..
    20. Korkunç olay! İstila ettiler
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!