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Gündem Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama
Gündem

Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama

Bursaspor-Amedspor maçında tribünlerde "Beyaz Toros" ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı için devlet görevi sonlandırılan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 10:07:00 -
Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor- Amedspor maçında tribünde açılan pankartlarla ilgili açıklama yaptı. Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.” dedi.

‘ZAFİYET GÖSTEREN KAMU GÖREVLİLERİ AÇIĞA ALINMIŞTIR’

Bursaspor taraftarının, Amedspor maçında tribünde “Beyaz Toros” ve “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın pankartlarını açması gündem oldu. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.” ifadesini kullandı.

MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK KAVGA

Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Amedsporlular ile Bursasporlular arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi. Maçta ilk düdüğün çalmasıyla birlikte sahaya yabancı madde yağmaya başladı. Bursaspor taraftarının su şişesi ve koltuk atması nedeniyle mücadele sık sık durdu.

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Yorumlar

Misafir

İnsanliktan nasibini almamiş jivgovun kovdukları, şimdi jivkoun bunları kovduğu na kadar haklı olduğu ortaya çıktı, ülkenin dibine dinatliyorlar adeta, tabi buna kokuşmuş sistem çanak tutuyor

Vedat

Kamudakinin suclari ne amed spor diyarbakirda yaptiklarini nasil karsilayacaksiniz ikirxikli bu isler boyle olmaz devlet hertarafta yuzunu gosterecek
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