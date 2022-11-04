Bakan Soylu'dan "Tendürek Dağı" paylaşımı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek Dağları'na ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Yeniakit.com.tr
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki terörden temizlenen Tendürek Dağları'na ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu mesajında, "Tendürek bu gece ışıl ışıl. Allah’a hamdolsun." ifadelerini kullandı.
Süleyman Soylu geçtiğimiz ay, Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile birlikte; Tendürek Dağı’na gitmişti.
Bakan Soylu ziyaretinde sınır duvarı, elektro optik kuleler ve güvenlik yollarını incelemiş, Van Özalp Kurudere Hudut Karakolu'na giderek bölgedeki son gelişmelere dair bilgiler almıştı.