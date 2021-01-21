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Gündem Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Gündem

Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede 45 gündür tedavi gören annesi Servet Soylu'ya küfür eden şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 00:16:00 -
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj

Twitter hesabından açıklamalarda bululan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesine küfreden şahsın bırakılmasına sitem etti.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

45 gündür anam hastanede

Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest

Ne yapmalıyım

Bakan olsam ne yazar

Millet,devlet işleriyle boğuşurken
anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder

Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım

 

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