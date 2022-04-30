  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu'dan sert çıkış: Yüzsüz cahil
Gündem

Bakan Soylu'dan sert çıkış: Yüzsüz cahil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist Şafak Duran'ın CHP'li İBB'de görev aldığının ortaya çıkmasının ardından suçu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 18:55:00 -
Bakan Soylu'dan sert çıkış: Yüzsüz cahil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist Şafak Duran'ın CHP'li İBB'de görev aldığının ortaya çıkmasının ardından suçu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, 'İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil.' dedi.

Terörist Şafak Duran'ın tutuklanmasından rahatsızlık duyan İmamoğlu'na sert tepki gösteren Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?

3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin...

İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay