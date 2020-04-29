Bakan Soylu'dan sert açıklama: Yanlarına kalmayacak
Mübarek ramazan günü Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü tankerle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin sert bir açıklama yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Hain terör örgütünün yanına kalmayacak" dedi.
Bugün Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeri ile gerçekleştirilen saldırıda en az 40 sivil can verdi.
Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi...