Bakan Soylu'dan petrol açıklaması: Bu daha başlangıç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İnşallah önümüzdeki aydan sonra Karadeniz'de doğal gaz çıkacak. Batman'da çıktı, dağıtımı başlayacak, Gabar Dağı'nda bugün daha yeni açıldı. Beş kuyuda 12,5 milyar dolarlık petrol bulundu, daha bu başlangıç.' dedi.

Bakan Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, buradaki konuşmasında, Derik'te 20 Ağustos'ta meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği kazayı anımsatarak, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

İlçede verilen sözlerin bazılarının yerine getirildiğini, bazılarının sürdüğünü ve bazılarının da planlamalarının devam ettiğini aktaran Soylu, vatandaşların emrine amade olduklarını, güçlerinin yettiği ölçüde, ellerinden gelen iradeyi ortaya koymaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'e geleceğini anımsatan Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, her geldiğinde olduğu gibi güzel hizmetlerle ve eserlerle Mardin'i buluşturacak. Dünya ne kadar zengin olursa olsun, onlardan daha fazla zengin olacağız, daha fazla güçlü olacağız. Çocuklarımız daha güzel, zengin ve huzurlu bir Türkiye'de yaşayacaklar. Bunu hep beraber sağlayacağız. Tayyip Erdoğan ülkede sadece yollar, havalimanları yapmadı, OSB'lerde fabrikaların kalmasını sağlamadı. Tayyip Erdoğan sadece 5 yıldızlı otel gibi şehir hastaneleri yapmadı. Bütün dünya, pandemide hastane koridorlarında hayatını kaybederken paket gibi onları morga koyarken, biz 5 yıldızlı hastanelerde vatandaşımızın emrinde olduk. İnşallah önümüzdeki aydan sonra Karadeniz'de doğal gaz çıkacak. Batman'da çıktı, dağıtımı başlayacak, Gabar Dağı'nda bugün daha yeni açıldı. Beş kuyuda 12,5 milyar dolarlık petrol bulundu, daha bu başlangıç." dedi.

Çocuklara daha güçlü, coğrafyası huzur içerisinde olan bir Türkiye'yi sağlayacaklarını kaydeden Soylu, "Dünyada gıda krizi oldu, Tayyip Erdoğan çözdü. İtibarı olmazsa çözmezdi, Türkiye'nin itibarı olmazsa çözemezdi. Gıda sorununu da çözdü, tahıl koridorunu da açtı. Şimdi enerji krizini çözebilmek için hem Rusya ile konuşuyor hem dünya ile konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Soylu, 20 yıldır bir önceki yüzyılın altyapısının eksiklerini tamamladıklarını, şimdi 21. yüzyılın altyapısının eksiklerini tamamladıklarını, bitireceklerini belirtti.

Bambaşka bir Türkiye'ye doğru adım atıldığını dile getiren Soylu, "Biz acaba Taksim'de cami yapabilir miyiz, Ayasofya açılabilir mi? Şimdi kimsenin ne dediğine bakmıyoruz. İstikametimizde gidiyoruz. Bizim inancımızın gereği yapmamız gerekenleri bal gibi yapıyoruz. Kimseyi de karıştırmıyoruz işimize. Daha yeni başladık." dedi.

Nusaybin ilçesi

Daha sonra Nusaybin ilçesine geçen Bakan Soylu, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam 20 yıldır büyük devrimlere imza attığını vurguladı.

İnsanların yarına umutla bakmaları için gayret gösterdiklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu devrimleri Tayyip Erdoğan ve millet gerçekleştirdi. Neye rağmen, birçok yaşadığımız sıkıntıya rağmen. Bu ülkede insanlar kendilerini ifade edemiyorlardı, insanları 'ben dindarım, Kürdüm, Aleviyim' diyemiyorlardı. İnsanlar kendilerini tanımlayamıyorlardı. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde herkesin hür ve özgür olduğu bir Türkiye var. Geldiğimiz nokta burasıdır. Çocuklarımız yarın daha güzel, müreffeh bir ülkede yaşayacaklar. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz hizmetinize, emrinize amadeyiz."

Sadece Türkiye değil etrafındaki coğrafyaya karşı da sorumluluklarının olduğunu anlatan Soylu, "Biz zengin olmalıyız ki elimizi uzatmalıyız. Biz zengin olmalıyız ki etrafımızı karıştıran ABD'ye, Avrupa'ya fırsat vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de herkesle kardeşliğini ortaya koyan bir iradeyle geldiklerini ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kürtlüğünüzle gurur duyun. Dilinizle gurur duyun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyun. Bu ülkede Müslüman olmakla gurur duyun. Biriz ve kardeşiz. Türkiye bir gelecek vizyonu ortaya koydu. Gelecek nesillerimize büyük bir emanet bırakıyoruz. 3 ay önünü göremeyen Türkiye bugün Türkiye Yüzyılı'nın planlarını, programlarını yapan bir anlayışı ortaya koyuyor. Sadece bunu kendimiz koymuyoruz. Irak'ın, Suriye'nin, Libya'nın, Afganistan'ın ve Pakistan'ın bu Batı tasallutundan kurtulacak bir dünyayı inşa etmek bizim görevimizdir. Tayyip Erdoğan gibi bir lider yüz yılda bir gelir. Bükemediler elini, mağlup edemediler. Yapmadıkları kalmadı. Bu millet onu yalnız bırakmadı, o da bu milleti batıya peşkeş çekmedi. Yarın büyük devrimci, güçlü lideri, Türkiye'nin talihini değiştiren, dönüştüren lideri inşallah Mardin'de hep beraber kucaklayacağız."

Bakan Soylu, daha sonra Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ile esnafı ziyaret etti.

Programlarda AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve Cüneyt Yüksel de konuşma yaptı.