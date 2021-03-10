  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu’dan Pervin Buldan’a: Susarsam, hakkını…
Gündem

Bakan Soylu’dan Pervin Buldan’a: Susarsam, hakkını…

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütünün PKK'nın siyasi ayağı HDP'in Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın videosuyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 11:24:00 -

Buldan'ın terör örgütü PKK'nın elebaşlarının isimlerini "sayın" şeklinde kullandığı videoyu, "Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helal etmesin!" notuyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terör örgütü PKK'nın elebaşlarının isimlerini "sayın" diye zikredip, Kandil'deki dostlarımız" dediği videoyu paylaşarak "Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!" notunu düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan flaş iddia: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı
Dünya

Yunanistan'dan flaş iddia: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerind..
Prof. Naci Görür bir ilimizi uyardı! '7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
Gündem

Prof. Naci Görür bir ilimizi uyardı! '7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'

Bugün Bingöl'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi. Görür, merkez üssü olan Karl..
Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti
Yaşam

Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat, bir genç kızı öldüresiye darbettiği anları canlı yayında pa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay