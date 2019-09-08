Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar! Ankara ve İstanbul'a kayyım atanacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

Yeni kayyım atamaları olacak mı? HDP'ye yönelik protestoları nasıl değerlendiriyor? Kadına şiddet konusunda yeni çözüm önerileri var mı? Suriyelilerin durumu, PKK ve FETÖ ile mücadele, yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlar ve gündeme dair yanıtları en çok merak edilen soruları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hafta Sonu'nda cevapladı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

ABD ile ortak devriye

'Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır.'

Avrupa'nın teröre bakışı

'Avrupa'dan bizim adli olaylarda iade taleplerimize verilen karşılık yüzde 85 civarında ama terörle ilgili iade taleplerine verilen karşılık yüzde 3 civarında. Maalesef Avrupa'nın bu tutumu ikili ilişkilere zarar vermektedir. Sürecin nedeni Avrupa'daki samimiyet eksikliği. Almanya'da son 2-3 yıldır PKK konusunda olumlu bir tutum var ama FETÖ'cüler konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil.'

Avrupa'ya kaçan FETÖ'cüler

'Yunanistan burada FETÖ’cüler için bir geçiş ülkesi. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların bir çoğunu yakalıyoruz. Bu yıl 8 bin kişi sınırdan Yunanistan’a geçti. Yunanistan bunlardan yakaladıklarını Türkiye sınırına bıraktı ancak aralarında bir tane FETÖ üyesi yok. Yurt dışından bir teröristin bile getirebilmesi bile Türkiye'nin gücünü gösterir. Türkiye bu konuda çok önemli adımlar atıyor. İğneyle kuyu kazdığımızı bilmenizi isterim.'

FETÖ ve terörle mücadele

'Çok zor bir coğrafyada mücadele ediyoruz. Son dönemde ciddi bir terör olayı olmadı. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den arınınca terörle mücadelemizde daha sağlam adımlar atabildik. Yerli silahlarımız terörle mücadeleyi ilerletti. Güvenlik güçlerimizin öz güvenini arttırdı. Teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Bir saniye yüz bin fotoğraf tarayabiliyor ekiplerimiz.'

Teröristlerin stratejileri

'Bizi izleyenler bilsinler; DEAŞ'ın da PYD'nin de patronu aynıdır. Hem PKK'ya hem DEAŞ'a gelen talimatlar aynı. Burada hedefin Türkiye olduğu apaçık ortadır. İlk kez terörle mücadele tarihinde, tüm güvenlik kuvvetlerimiz hep birlikte bir bütün gibi çalışan bir yapıyla hareket ediyor. İçişleri Bakanlığı, MİT ve TSK koordinasyon halinde çalışmakta.'

Tunceli'de 65 tane terörist kaldı

'Ben dün Tunceli'deydim. Bundan bir iki yıl öncesine kadar Aliboğazı'na, Pülümür Deresi'ne girmek mümkün değildi. Yaptığımız mücadelelerle bölgeyi büyük oranda terörden arındırdık. Tunceli'de şuanda dağlarda 65 tane terörist var. Bunun 13 tanesi TİKKO, 52 tanesi de PKK'lı.'

ABD'nin seyahat uyarısı

'Benim gördüğüm ABD'nin bize son 3 yılda verdiği bilgiler, ciddi bir katkı sağlamadı.'

Belediyelere atanan kayyımlar

'Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyım başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. Yasalarda bu kanun net bir şekilde belirtilmiştir. Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun. Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez. Bir belediye başkanı teröre bulaştığında, yolsuzluk yaptığında seçildikleri için işlem yapmayalım mı? Görevden alınan başkanlarla ilgili mahkemeler sürüyor, cezalar artabilir. Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanı; terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Teröristlere ilaç sağlayacaksın, onları tedavi edeceksin. Personel kimlik kartlarından ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez çıkartacaksın. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum; bunu hazmedebiliyor musunuz. Ben hazmedemiyorum. Bunlar olduğunda gereken yapılır. Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanının 8 tane soruşturması var. Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılmazdı. Kayyımlar atandıktan sonra bu bölgelerde yapılan çalışmaları görüyoruz. Tunceli'de tekstilde çalışacak adam bulunamıyor. Ağrı'da binlerce kadın için iş istihdamı sağlandı. Biz çocuklarımızı korumak zorundayız. 2015 yılında 521 tane çocuğu terörist olarak dağa götürdü bunlar.'

Kayyım tartışması nasıl biter?

'Neden suç işlemiş ya da suça meyilli birini aday olarak gösteriyorlar. Biz geçen dönemde sadece PKK'dan belediye başkanlarını görevden almadık, 7 belediye başkanı da FETÖ'den dolayı görevden alındı.'

İstanbul'la ilgili kayyım tartışmaları

'İstanbul, bir karar verdi. Bir belediye başkanı seçildi. Bu hem demokratik hem hukuki bir karardır. Belediye kendi işini yapar, halkta o zaman takdir eder. Bir belediye, Türkiye'yi yönetmez ya da büyük büyük laflar ederek ortalarda dolaşmaz. Politika yapmak isteyebilirsiniz ama önce işinizi yapın. Diyarbakır'da, Mardin'de ve Van'da görevden alınan belediye başkanlarına "16 milyonun selamını getirdim" dedi. Ben de bir İstanbul seçmeniyim, kimseye selam falan göndermedim.'

Anneler eylemi

'Çocuğunuz yarım saat geç gelse delirirsiniz. Konuya devlet baksın demek vicdansızlıktır. Bine yakın terörist ailesiyle görüşüyoruz. 2019'da 165 kişiyi dağdan indirdik.'

HDP'ye Atatürk portresi

'Atatürk'le neyi kapatmaya çalışıyorsunuz?'

İstanbul'a kayyım atanacak mı?

'İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değildir. Terörle ilişkiniz varsa devlet boş durmaz.'

Pejmürde tartışmaları

'Eğer siz kendi işinizin dışında, dönüp bir takım meselelere girerseniz elbetteki biz üzerimizdeki sorumlulukları yerine getiririz demektir.'

POMEM talebi

'Çalışmalarımız devam ediyor. Ama şuan için net bir şey söylemem doğru değil. Çalışmalarımız netleştiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. POMEM alımları devam edecek. Puan barajında herhangi bir değişiklik olmayacak. Renk körleri için önümüzdeki günlerde kararımızı açıklayacağız.'