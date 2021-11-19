Bakan Soylu'dan mültecilerle ilgili AB ile önemli görüşme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Komisyonu Göç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyetle görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Schinas ve beraberindeki heyeti Bakanlık girişinde karşıladı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantı salonundaki kabulde Soylu, Schinas ve beraberindeki heyete GAMER hakkında bilgi verdi.
Toplantı, görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti.
Görüşmeye Bakan Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Oramiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkan Vekili Savaş Ünlü, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık da katıldı.
Heyetler arası görüşmelerde güvenlik, terörizm, düzensiz göç, ikili ilişkiler ve güncel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.