Bakan Soylu’dan mesaj: Lidersiz değiliz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden yaşanan olağanüstü döneme atıfta bulunarak; "Bugün lidersiz değiliz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüyüşümüzü sürdürüyoruz" dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden yaşanan olağanüstü döneme atıfta bulunarak; "Bugün lidersiz değiliz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüyüşümüzü sürdürüyoruz" dedi.
Bakan Soylu'nun yayınladığı mesaj şöyle:
"Dünya bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor.
Bugün kararsız değiliz.
Bugün güçsüz değiliz.
Ve bugün lidersiz değiliz.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye idealinde emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.
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