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Gündem Bakan Soylu’dan mesaj: Lidersiz değiliz
Gündem

Bakan Soylu’dan mesaj: Lidersiz değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden yaşanan olağanüstü döneme atıfta bulunarak; "Bugün lidersiz değiliz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüyüşümüzü sürdürüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 15:12:00 -
Bakan Soylu’dan mesaj: Lidersiz değiliz

 YENİ AKİT  ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden yaşanan olağanüstü döneme atıfta bulunarak; "Bugün lidersiz değiliz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüyüşümüzü sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Soylu'nun yayınladığı mesaj şöyle:

"Dünya bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor.

Bugün kararsız değiliz.

Bugün güçsüz değiliz.

Ve bugün lidersiz değiliz.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye idealinde emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.

#İyikiDoğdunMilletinAdamı #MilleteAdananÖmür

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