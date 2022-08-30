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Gündem Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Bu sorumsuzluklardan vazgeç
Gündem

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Bu sorumsuzluklardan vazgeç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden tepki göstererek, Kılıçdaroğlu'nun kendi hırsı için sorumsuz davrandığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 21:26:00 -
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Bu sorumsuzluklardan vazgeç

Bakan Soylu'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım;

1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen,
2-HDPKK'ya sevgin,
3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen,
4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman...

Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?

Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç.

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