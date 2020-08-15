Bakan Soylu'dan Joe Biden'a anladığı dilden tepki!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin iç işlerini karıştırmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki gösterdi.
yeniakit.com.tr
ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi için muhalefetin açıkça desteklenmesi gerektiği ifade ettiği alçak sözlerinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'den yükselen tepkiler dinmiyor.
Vatandaşlardan sosyal medya hesaplarından Biden'a sert tepki yağarken AK Parti'den tepkiler geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın alçak sözlere sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından Joe Biden'a cevap veren Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye eski Türkiye değil
Bir daha denemesine varız..."