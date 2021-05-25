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Gündem Bakan Soylu'dan istifa çığırtkanlarına tokat gibi cevap
Gündem

Bakan Soylu'dan istifa çığırtkanlarına tokat gibi cevap

Habertürk TV'de Merdan Yanardağ'ın 'istifa edecek misiniz?' sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu susturan bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 02:13:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, ''istifa edecek misiniz'' sorusuna verdiği cevapla TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı susturdu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Murat Karayılan 'bu adam bizi tahriş ediyor' diyor benim için. Bir taraftan Pençe Yıldırım, Pençe-Kaplan, Suriye'de yaptığımız, Türkiye'de yaptığımız operasyonlar. Diyorlar ki, 'bitiyoruz'. Erken seçime gidilmeli diyor.

Sizinle ilgili de iddialar var değil mi? Bu iddialar doğruysa görevinizde kalmaya devam eder misiniz? Sizin için geçerli olan şey benim için de geçerli.

Ben Türkiye'de en çok istifası istenen adamlardan bir tanesiyim. Parlamento sistemi içinde en çok gensoru verilen adam benim. Bir deli kuyuya taş atmış. Yarın bu deli çıkar derse ki, 'Ben sadece onu değil, şunu da şunu da' dedikten sonra. 'Ben Süleyman Soylu'ya 5 bin dolar para gönderdim' diyebilir mi? Der. 'Ben 20 yıldır buna yatırım yaptım' diyor. Hayatımın hangi noktasında var? CHP, ben böyle adım atınca 'bu yetmez' diyor. Ben savcılığa başvurdum mu? İki ayrı madde var. İddiaların araştırılmasını istiyorum, doğru mu? İddialarda tek ben miyim? İddialarda tek ben değilsem. Bir sürü insan var. Hadi Özışık var. Süleyman Özışık var. Birçok isim söyleniyor. Hepsini çağıracaklar, soruşturacaklar. Ben de gideceğim, anlatacağım.

Kolluk adliyeye geçtikten sonra bana bağlı bir kolluk haline gelmiyor, adli kolluk oluyor. Burada iddia ne? Ben iddiaların araştırılmasını istedim. 'Hadi Özışık bununla bunu yapmış' diyor. Çağıracak soracak 'Yaptı mı, yapmadı mı'. Sonuna kadar açığım.

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