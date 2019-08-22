Bakan Soylu'dan 'İstanbul seçimi' cevabı: Siyaset bahane bulmayı sever

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İstanbul seçimlerinde istenmeyen bir sonuç almanızda Suriyeliler meselesi ne kadar etkili olduğunu düşünürsünüz?" sorusuna cevap veren Bakan Soylu, "Siyaset akıllıdır, bahane bulmayı sever. Suriyelilerin seçim sonuçlarına hiçbir tesiri olmadığını düşünenlerdenim. Ama bu ciddi bir şekilde seçim mazereti olmuştur. Vatandaş rasyonel karanını verir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi de Suriyelileri İstanbul'dan mı gönderdi?" dedi.