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Siyaset Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap
Siyaset

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yalan haberle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV'nin suikast iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:20:00 -
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

CHP'deki taciz ve tecavüz rezilliklerini örtmek için gündemi değiştirmeye çalışan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalanlarla kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV, yalan haberlere sarıldı. Oda TV, DEAŞ tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenlemeye çalıştığını iddia etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu iddiaları yalanlarken, Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Uğur Dündar, İmamoğlu'na suikast ihbarıyla ilgili Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Soylu, zaman zaman siyasi kişiliklere veya devlette kilit noktalarda görev yapanlarla ilgili olarak istihbari bilgilerin kendilerine ulaştığını belirtti.

Soylu, “Bu ya açık istihbarat kaynaklarından elde edilir ya da terör örgütlerinin veya bu eylemleri yapacak grupların teknik takipleri sırasında elde edilir veya operasyonlardan sonra yapılan sorgulamalarda buna benzer duyumlar alınır ve bu istihbaratlar titiz bir şekilde değerlendirilir ve derecelendirilir. Ve gerekirse o kişiyi koruyan koruma polislerine bildirilir, Koruma Şube Müdürlükleri ve istihbarat birimlerimiz tarafından. Ve onların daha dikkatli olmaları konusunda bazı bilgiler paylaşılır. Gerekirse bu ekipler takviye edilir” ifadelerini kullandı.

Tabii bu arada derecelendirilmeye göre operasyonlar yapılır ve böylece bu girişimler tesirsiz hale getirilir ve böyle bir tehlike bertaraf edilir” diyen Bakan Soylu, yapılan operasyonların açıklanmadığını söyledi.

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