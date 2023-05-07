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Gündem Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na sert tepki: Bu provokasyonu adım adım açıklayacağım
Gündem

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na sert tepki: Bu provokasyonu adım adım açıklayacağım

Yeniakit Publisher
2023-05-07 22:15:00 -
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na sert tepki: Bu provokasyonu adım adım açıklayacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum mitinginde yaşananların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum mitinginde yaşananlar olayların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, İmamoğlu'na "Kendisi provokatördür" dedi.

"Provokasyonu nasıl hazırladıklarını anlatacağım"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım."

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