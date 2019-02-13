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Bakan Soylu'dan HDP'ye okkalı cevap: Kız çocuklarını taciz edenlerden kadın beyannamesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin seçim beyannamesinde, 'Kadınlarla birlikte mutlaka başaracağız' ifadesine, 'Kız çocuklarını taciz edenlerden "Kadın Beyannamesi"' sözleriyle sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:30
Bakan Soylu'dan HDP'ye okkalı cevap: Kız çocuklarını taciz edenlerden kadın beyannamesi

Türkiye yerel seçim için geri sayıma devam ederken, partilerin hazırlıkları da devam ediyor. Bu kapsamda seçim dönemine yönelik 'kadın beyannamesi' açıklayan HDP'ye cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kadın seçim beyannamesine ilişkin haberi ve PKK elebaşlarının kız çocuklarıyla kamplarda çekildiği bir fotoğrafı, "Kız çocuklarını taciz edenlerden kadın beyannamesi" mesajıyla paylaştı.

Soylu'nun yanıtı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğenir alırken, PKK-HDP birlikteliği konusunda da oldukça fazla yorum yapıldı.

 

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:30
  1. PKK-HDP birlikteliği
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. HDP
  4. HDP'nin seçim beyannamesi

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