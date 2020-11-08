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Gündem Bakan Soylu'dan güzel haber! İlk görüntü geldi
Gündem

Bakan Soylu'dan güzel haber! İlk görüntü geldi

Koronavirüsü yenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Soylu'nun hastalığı atlatmasının ardından ilk fotoğraf da bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:50:00 - 2020-11-08 17:58:06
Bakan Soylu'dan güzel haber! İlk görüntü geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birim amirleri katıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Kasım günü taburcu olarak sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada; "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşuluyla evde devam edecek." ifadesini kullanmıştı.

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