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Siyaset Bakan Soylu'dan günler sonra ilk ziyaret!
Siyaset

Bakan Soylu'dan günler sonra ilk ziyaret!

Koronavirüse yakalanması dolayısıyla bölgeye gelemeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir dizi ziyaret için gece saatlerinde İzmir'e geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:57:00 -
Bakan Soylu'dan günler sonra ilk ziyaret!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir dizi ziyaret için gece saatlerinde İzmir'e geldi. Bakan Soylu'yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger karşıladı.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret kapsamında gece saatlerinde İzmir'e iniş yaptı.

Bakan Soylu'yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet karşıladı.
Öte yandan, Bakan Soylu gün içeresinde ilk olarak Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı için Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde(AFAD) basın toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantının ardından Bakan Soylu, Konteyner kent alanında ve yıkım alanında incelemelerde bulunucak daha sonra çadır kentte kalan vatandaşları ziyaret edecek.

 

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