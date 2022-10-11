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Gündem Bakan Soylu'dan FOX TV muhabirine olay söz! Çenesini okşayıp bunu dedi
Gündem

Bakan Soylu'dan FOX TV muhabirine olay söz! Çenesini okşayıp bunu dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisine soru soran FOX TV muhabiri arasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yabancılarla ilgili soruya Soylu'nun, muhabirin çenesini okşayarak "canım benim" dediği görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 14:13:00 -
Bakan Soylu'dan FOX TV muhabirine olay söz! Çenesini okşayıp bunu dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisine soru soran FOX TV muhabiri arasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yabancılarla ilgili soruya Soylu'nun, muhabirin çenesini okşayarak "canım benim" dediği görüldü.

 

FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde muhabir, Bakan Soylu'ya mikrofon uzatarak, "Yabancılarla ilgili İstanbul'da yeni bir binada tüm dairelerde yabancılar kayıtlı çıktı" sorusunu sordu.

Bakan Süleyman Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı. FOX ana haber de o anları haber olarak verdi. 

 

 

 

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