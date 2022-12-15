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Siyaset Bakan Soylu'dan flaş Ekrem İmamoğlu açıklaması
Siyaset

Bakan Soylu'dan flaş Ekrem İmamoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya ilişkin, "Hakaret etmek uygun bir davranış değil. Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 18:06:00 -
Bakan Soylu'dan flaş Ekrem İmamoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya ilişkin, "Hakaret etmek uygun bir davranış değil. Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir." dedi.

 

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