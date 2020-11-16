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Siyaset Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar: Beni yere serdi!
Siyaset

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar: Beni yere serdi!

İzmir'deki depremin ardından incelemelerde bulunmak için kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği koronavirüs rahatsızlığıyla ilgili "Çok çalışan ve çok dayanıklı bir insanım bana dokunmaz diyordum ama beni de yere serdi." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:41:00 - 2020-11-16 13:55:12
Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar: Beni yere serdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremin ardından İzmir'i ziyaret ediyor. Koronavirüs tedavisi olduğu için deprem günlerinde İzmir'de olamayan Bakan Soylu'nun toplantıların ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlık durumuyla ilgili son bilgileri verdi.

Soylu şunları söyledi:

- Koronavirüs hafife alınacak bir hastalık değil, insanı yere seriyor...

- Şu anda durumum iyi ancak insanı nefes aldığına şükredecek duruma getiriyor.

- Çok çalışan ve çok dayanıklı bir insanım bana dokunmaz diyordum ama beni de yere serdi.

- Vatandaşlarımız önlemlere çok dikkat etsinler... En önemlisi evde de önlemleri bir kenara bırakmayalım...

- Daha dün Ankara İl Jandarma Komutanımızın annesi ve babası peş peşe koronavirüs nedeniyle vefat etti.

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