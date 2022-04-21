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Aktüel Bakan Soylu'dan Fethi Sekin'in ailesine ziyaret
Aktüel

Bakan Soylu'dan Fethi Sekin'in ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya karşı koyarken şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 00:52:00 -
Bakan Soylu'dan Fethi Sekin'in ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya karşı koyarken şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti.

Soylu, bir takım programlara katılmak için geldiği kentte, Sekin'in Bornova ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Soylu, şehidin eşi Rabia Sekin ve çocuklarıyla görüştü.

Bakan Soylu'ya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve yetkililer de eşlik etti.

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