Bakan Soylu'dan Ermeni Patrikhanesi'ne ziyaret

Soylu, Fatih Kumkapı'da bulunan Türkiye Ermeni Patrikhanesi’ni ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sevan Sıvacıoğlu eşlik etti. Bakan Soylu'yu Kadasetli Patrik Sahak, kapıda karşıladı.

“Etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyada sıkışan bazı süreçlerin böyle rahat bir nefese ihtiyacı var”

Ziyarette konuşan Bakan Soylu, “Afganistan’dan Pakistan’a kadar, Lübnan’dan Libya’ya kadar birçok noktada sıkıntılarımız var. Etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyada sıkışan bazı süreçlerin böyle rahat bir nefese ihtiyacı var. Bu Anadolu coğrafyasının oluşturduğu iklimle beraber verebileceği inancı var bende. Bunu hep beraber sağlayabildik. Özellikle Ermeni cemaati ile temaslarımız çok güçlü şekilde devam ediyor. Bunu daha ileri götürmek bizlerin de ortaya koyacağı çaba, gayret ve samimiyetle oluşabilecek” dedi.

“Türkiye, birçok insanın kendisini ifade edebildiği hale geldi”

Bakan Soylu, “Bu süreç içerisinde, patrik seçimlerinden itibaren hem Türkiye’ye yakışır, hem patrikhaneye yakışır, hem Ermeni cemaatine yakışır bir süreçle yönetildi, idare edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2008 yılında çıkardığı kanundan itibaren tüm dünyaya bir numune göstermek istedi. Türkiye’nin geçmişinde bir takım olaylar olabilir, bunların da yine Türkiye’nin evlatları sayesinde telafi edilebileceğinin en önemli işaretini ortaya koydu, o çizgide devam ediyoruz. Türkiye, birçok insanın kendisini ifade edebildiği hale geldi” şeklinde konuştu.

“AK Parti’nin gülümseyen ve olumlu yüzünü gördük”

Kadasetli Patrik Sahak ise “Devletimizin, hükümetimizin, AK Parti’nin gülümseyen ve olumlu yüzünü gördük. 20 sene öncesinde azınlık cemaatlerinin yaşamında önemli bir dönüm noktası oluştu. Azınlık olmak, kolay değil. Hiçbir ülkede azınlık olmak kolay değil. Ama bu süreç devletin yaklaşımı ile olumlu hale çevrilebilir. 2008 Vakıflar Yasası’nın değişmesi ile beraber Türkiye’deki azınlıklar bir milat yaşadılar” ifadelerini kullandı.

Patrikhanenin devlet erkanı tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Kadasetli Patrik Sahak, “Bu macera 20 sene öncesinden başladı. Bizim patrikhanemize bundan önce pek devlet adamı uğramazdı. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları ziyaret etmeye başladılar. Bu sizin şahsınızda aynı zamanda hükümetinizin özelinde azınlıklara karşı gösterdiğiniz tavrın, olumlu bakışın, bize karşı olan pozitif ayrımcılığın gösteriyor. Bizim bu konularda çok ihtiyacımız var, çünkü biz giderek azalan azınlıklarız” cümlelerini kullandı.

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