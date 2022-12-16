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Siyaset Bakan Soylu'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama
Siyaset

Bakan Soylu'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da göreve giden polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin, “Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 07:42:00 -
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

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