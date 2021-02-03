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Siyaset Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Berat Albayrak' cevabı
Siyaset

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Berat Albayrak' cevabı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aralarının bozuk olduğu iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Türkiye'nin iyi yetiştirdiği isimlerdendi. Bütün yorgunluğumuza, yoğunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 07:25:00 -
Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Berat Albayrak' cevabı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Bakan Soylu, gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Aramızda bir şey olmadı"

Bakan Soylu, aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna, "Berat Albayrak siyasi açıdan kafamın en çok örtüştüğü kişilerden biriydi. Türkiye'nin iyi yetiştirdiği isimlerdendi. Görevden ayrıldıktan sonra kendisiyle henüz konuşmadım. Ailesiyle konuştum. Bütün yorgunluğumuza, yoğunluğumuza rağmen aramızda bir şey olmadı. Ekonomide çizmek istediği yolda millilik ve yerlilik çizgisindeydi" şeklinde yanıt verdi.

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