Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Bunu yapmak başka bir liderin harcı değil!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Batılı ülkelerdeki bazı mahfiller PKK'nın diyasporası haline gelmiştir. PKK'yı hiç bir zaman yalnız bırakmadılar. 15 Temmuz öncesi karşılıklı anlaşmalar, destek olmaları, uluslararası mahfillerde gözümüzün önünde kol kola girmeleri en net göstergelerinden biridir. Kirli planların karşısında Türkiye olarak biz şunu yaptık. Birileri istedikleri kadar konuşsunlar. Netice ortadadır.

Bugün PKK'nın içerde eylem kabiliyeti sınırlıdır. Örgüte katılım tarihin en güçsüz seviyesindedir. Örgütten kopmada tarihin en yüksek seviyesindedir. 2019'da PKK'ya 132 kişi katılmıştır, 2020'de 53 oldu. 2020'de ikna ile teslim sayımız 243'tür. İddialı bir şey söylemek isterim. 90'lı yılların Türkiye'sinde hele ki bu coğrafyada bu noktaya gelmek dünyada başka bir liderin harcı değildir.