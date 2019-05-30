Bakan Soylu'dan dikkat çeken 23 Haziran mesajı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları koordinasyonunda Başakşehir'deki Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen sahur programına katıldı. STK temsilcileri ile kanaat önderlerinin yer aldığı programda konuşan Soylu, ramazan ayının bu millet ve coğrafya için ayrı bir önem ihtiva ettiğini ve manevi olarak Türk milletinin paylaşma ve bir arada yaşama kültürünü benimsemiş bir millet olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Soylu, şöyle konuştu:

"Tam 1,5 aydır yapmadıkları tezvirat ve dedikodu kalmadı. Güya ben İçişleri Bakanıyım, İstanbul'a 100 bin polis getireceğim ve oy kullandıracağım. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı diyor ki '31 Mart'ta kim oy kullanmışsa aynı kişiler 23 Haziran'da da oy kullanacaklar.' Ama tezvirat ve dedikodu her tarafta. Bir sanatçı çıkıyor, 'Benim kaydımı sildiler' diyor. Nüfus Genel Müdürüne diyorum ki 'Şuna bakıver.' Bakıyor, 29 Mart'ta kendi kaydını almış başka tarafa getirmiş. 'CNN Türk'te kameraman 4 kişi işten çıkarıldı' diye yalan söylüyorlar, açıklama yapıyor."

"İstanbul üzerinden Türkiye'nin istikrarına yeni bir yol açmaya çalışıyor"

İstanbul'un dünyanın en güzel ve güçlü şehirlerin önünde geldiğini ve son dönemde birilerince İstanbul'da güvensizlik iklimi yaratılmaya çalışıldığını savunan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Benim endişem ve korkum şudur. Açıkça söyleyeyim; İstanbul güç veren güçlü bir şehirdir. İstanbul gücü üzerinden 23 Haziran sonrası birileri Türkiye'nin istikrarına yeni bir yol, yeni bir gri iklim açmaya çalışıyor. Buna müsaade etmemek lazım. Yine İstanbul'u bir siyasal çatışmanın merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. İstanbul'u bir ideolojik kavganın merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. Buradan ülkemize ciddi bir set çekmeye çalışıyorlar."

"Yüzde 52 oy olağanüstü bir şey"

Bakan Soylu, seçimlere giderken millete iki teklifte bulunduklarını hatırlatarak, "31 Mart'a giderken iki şey söyledik. Dedik ki 'biz Cumhur İttifakıyız eğer siyaseten bizi zayıflatırsanız, önümüzdeki 4 buçuk yılda benim ülkemi zora sokarlar, ülkemizle oynanmasına izin vermeyin' dedik. 'Bu bir beka meselesidir 'dedik. İkincisi biz gönül belediyeciliği ile geliyoruz samimiyetimizi tevazumuzu gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. 'Bize itimat edin' dedik. Bu millet 2002'de iktidara gelen bu siyasi parti ve son iki seçimde büyük mücadele ortaya koyduğumuz Cumhur İttifakı'na yaklaşık yüzde 52 oy verdi. 17 yıldır iktidarda olan bir partinin ve MHP ile kurulan ittifakın yüzde 52 oy alması olağanüstü bir şeydir. Ve bu millet bize şunu söyledi; 'Sizi destekliyoruz dünyaya karşı uyguladığınız politikalarınızı, Türkiye'nin dik duruşunu beğeniyoruz' dedi. Milletimiz ayrıca eksiklik aksaklık olan yerlerin de mesajını verdi. Onları da düzeltin dedi. Milletimiz bize büyük bir destek verdi" şeklinde konuştu.

"Ayarı kaçtı"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Soylu, "Hafif bir ayarı kaçtı. Sağa sola sinirleniyor. Bugün bir çocuğa, bir gencimize hakaret ediyor. Bütün bunları yapıyor, neden biliyor musunuz? Şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a kadardı. 31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı ve şimdi önüne gelene çatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"23 Haziran'a kadar buradayım Allah'ın izniyle"

İmamoğlu'nun, "Süleyman Soylu İstanbul'da ne geziyor?" dediğini kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'tan büyük şehir belediye başkanı değil. Olsa bizi vizeyle sokacak buraya. 23 Haziran'a kadar buradayım Allah'ın izniyle.. Büyük bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya. Dün bir gencimizle tartışıyor. Olabilir hepimizin karşısına çıkıyor. Oyunculuk dersi almış ama öfke kontrolü eğitimi almamış. Biz sevgi işaretiyle öfke işaretini ayırabilecek bir akla sahibiz. 'Bana diyor ki içişleri bakanı bir doktora görünsün.' İkimiz beraber gidelim doktora haydi. Bakalım hangimiz öndeyiz. Allah kimseyi böyle kendini bilmez bir hale nasip etmesin. Benim bildiklerimi siz bilseniz inanın işinizi gücünüzü bırakır, bu anlayışın İstanbul'u teslim almalarını engellemek için demokrasi adına büyük bir mücadele ortaya koyarsınız. Büyük bir tezgaha atıyorlar Türkiye'yi. Bunu çok net bir biçimde görüyorum. Onun için bu hem güvenliğimiz hem de geleceğimiz açısından bizim için önemlidir.

Ben Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye ve Şemdinli'ye giderken sorsaydın, 'nereye gidiyorsun?' diye. İşine gelmezdi değil mi? Beni beğenmediğin, televizyonlarda ve her yerde Selahattin Demirtaş'ı beğendiğin ve onu takdir ettiğin, onun politikalarını beğendiğini ortaya koyduğun için işine gelmezdi. Bu kadar açık ve net. Hangi politikasını merak ediyorsun, beğeniyorsun? Bunu ben akıl tutulması olarak görüyorum. O kadar insanın ölümüne kim sebep oldu? 6-7 Ekim'de 59 kişinin katledildiği politikasını mı beğeniyorsun? Çocukları dağlara çıkardığı politikasını mı beğeniyorsun? 2-3 tane oy için böyle bir anlayışı hepimizin reddetmesi lazım."