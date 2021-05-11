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Gündem Bakan Soylu’dan Cumhuriyet gazetesine tepki
Gündem

Bakan Soylu’dan Cumhuriyet gazetesine tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesine tepki göstererek, "Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 10:05:00 -
Bakan Soylu’dan Cumhuriyet gazetesine tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil Hesabını hukuk önünde vereceksiniz."

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Yorumlar

34

cumhuriyet yeniçağ halk tv artı haber ve diğer tüm chp medyalarına dünyanın kaç bucak olduğu gösterilmeli
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Rabia Zafer

Kesinlikle Hesap Sorulmalıdır Ve Cezalandırılmalıdır. Asla Taviz Verilmemelidir.
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