Bakan Soylu'dan çok net mesaj! 'Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak'

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AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven'in katillerine çok net mesaj veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güven'in kanı yerde kalmayacak." dedi.

Bakan Soylu, Şırnak'ta, Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in yakınları ile bir araya geldi. "Tahir ağayı hem tanırdık hem bilirdik, hem de severdik. O da bizi severdi. Kalleş bir tuzakla katledildi." diyen Soylu, Tahir Güven'in kanının yerde kalmayacağının sözünü verdi.