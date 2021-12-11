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Gündem Bakan Soylu'dan çok net mesaj! 'Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak'
Gündem

Bakan Soylu'dan çok net mesaj! 'Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta katledilen Tahir Güven'in ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu, "Güven'in kanı yerde kalmayacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 23:33:00 - 2021-12-12 00:17:19

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven'in katillerine çok net mesaj veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güven'in kanı yerde kalmayacak." dedi.

Bakan Soylu, Şırnak'ta, Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in yakınları ile bir araya geldi. "Tahir ağayı hem tanırdık hem bilirdik, hem de severdik. O da bizi severdi. Kalleş bir tuzakla katledildi." diyen Soylu, Tahir Güven'in kanının yerde kalmayacağının sözünü verdi.

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