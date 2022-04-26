Bakan Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'in alçak sözlerine sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi davasının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özgür Özel'e yüklendi. Bakan Soylu, "Vesayetin yetiştirmeleri, Batı'nın beslemeleri... Siz size yakışanı yaparsınız, Biz bize yakışanı. Geliyor gelmekte olan." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etmişti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun." diye konuşmuştu.

CHP vekili Sezgin Tanrıkulu ise Özel ile benzer ifadeler kullanarak, hakim ve savcıları tehdit etmişti.

"Vesayetin yetiştirmeleri, Batı'nın beslemeleri"

Skandal açıklamalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki gösterdi.

İsim vermeden Özel ve Tanrıkulu'nu hedef alan Bakan Soylu, "Vesayetin yetiştirmeleri, Batı'nın beslemeleri, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'a dil uzatıyorlar... Çirkin yüzlü, çirkin sözlü hakaret sahipleri; Siz size yakışanı yaparsınız, Biz bize yakışanı... Geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.