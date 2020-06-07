Bakan Soylu'dan çarpıcı sözler: Bugün sınırın öteki tarafında gördüm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, bugün İdlib'de yaşanan bir dramı gördüğünü söyledi.

Bakan Soylu, Twitter'dan şu ifadelerde bulundu:

"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib’de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm... Onlar da insan, biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce... Allah’ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun..."