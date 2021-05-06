Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı 24 TV'de gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlıyor. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Genelgeler üzerine çıkan tartışmalar

Bu süreç özellikle ülkelerin aldığı tedbirlerde daha çok insanları birbiriyle sosyal ilişkiler içerisine koymamak üzere planladıkları bir dönem. Bunu Almanya da böyle yapıyor, İngiltere de, Fransa da. Biz de böyle yapmak zorundayız.

Sosyal izolasyonda çok zorluk çekeceğimiz veya bulaşın çok rahat olabileceği riskli bir dönem yaz dönemi. İki bayram arası ve yaz dönemi.

Başka bir problem daha var. Tarımın en önemli dönemindeyiz. Üçüncüsü, turizm sektörü.

Yüzde 99 kurallara uydu

Kapanma gününün başından itibaren hatta önceki kısmi kapanma döneminde milletimizin yüzde 99'u buna uydular.

'Neden genelge yayımlanıyor?' eleştirileri

İl Hıfzıssıha Kurulları karar veriyor. Bir de bizim pandemi eylem planımız var. Koordinasyon İçişleri Bakanlığı'nda.

Kapanıyoruz. Şöyle bir eleştiri var: Dönem dönem kurallar çıkarıyorsunuz. Dinamik bir dönem içerisindeyiz. Bizim bir hedefimiz var. 63 binden 5 bine düşebilmek. Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bugüne kadar gördüklerimiz kısmi kapanmanın etkileriydi.

Tam kapanma uzatılacak mı?

Böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.

Marketlerdeki ürün satışına düzenleme

Esnaf diyor ki: Ben kapandım, fedakarlık yapıyorum. Gıdayı anlıyorum, temizlik malzemelerini anlıyorum. Elektronik eşya, bahçe malzemeleri, kıyafet satılmasın diyor. Bunu da anlamak lazım.

İkisini dengelemek zorundayız. Onun için bu adımı attık.

Alkol tartışması

Hem kapanma hem yılbaşıyla ilgili. Bir araştırma şirketi araştırma yapmıştı. Vatandaşımızın yüzde 75'i ben bunu normal görüyorum dedi. Şimdi yüzde 78'i bunu normal görüyor.

İmamoğlu'na soruşturma açıldı mı?

Camilerde ve mezarlık yerlerinde eller arkaya konmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, orada belediye başkanı sıfatıyla var. Vatandaş Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşündüm. Bu bir vatandaşımızın şikayeti. Birçok şikayet var böyle. Başka bir şikayet daha var bunun dışında. O da şu: Terör örgütünün desteklediği siyasi partinin belediye başkanına gidiyorsunuz, suçluy övüyorsunuz, bu kanunda yok diyorsunuz. Vatandaş onu da şikayet ediyor. Birçok yerden geliyor şikayetler, toplanıyor. Bu şikayetler bize direkt olarak gelir, valilik veya bakanlığa. Diğer şekilde savcılığa suç duyurusu gelir.

Burada kişiye özel bir durum söz konusu değil. Ve soruşturma söz konusu değil.

Kimse ayrıcalıklı, imtiyazlı değil. Kimse kendine imtiyazlı alan ortaya koymasın diye, devlet memurları kanunu tam da bu işlerde devlet memurunu korumak için altyapı oluşturmuş.