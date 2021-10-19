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Gündem Bakan Soylu'dan büyükelçilerin açıklamalarına tepki: Herkes aklını başına alsın
Gündem

Bakan Soylu'dan büyükelçilerin açıklamalarına tepki: Herkes aklını başına alsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 büyükelçinin gezi eylemlerinin finansörü Osman Kavala açıklamaları ile ilgili olarak; "Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:21:00 - 2021-10-19 11:47:14
Bakan Soylu'dan büyükelçilerin açıklamalarına tepki: Herkes aklını başına alsın

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD dahil olmak üzere 10 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için ortak çağrısını yayınladı.

4 yıldır tutuklu olan Kavala'nın tahliyesinin yapılması için Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Süleyman Soylu, büyükelçilerin bu çağrılarına sert tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamaları ile ilgili olarak; "Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın." dedi.

 

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Yorumlar

Karamanlı

Papaz konusunda ABD ye haddini bildirmişiz, bu büyük elçiler bizi tanımıyor herhalde..
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şuayıp

Herkese ne ya layıksa ön a göre cevap verilir.
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