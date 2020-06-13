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Gündem

Bakan Soylu'dan bomba paylaşım!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşım bomba etkisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:58:00 - 2020-06-13 16:16:27
Bakan Soylu'dan bomba paylaşım!

Bakan Soylu, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu mesaisine devam" ifadelerini kullandı.

Soylu, hafta sonu mesaisine devam derken yanında kullandığı göz kırpma emojisi çok ses getirdi. Sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Yurt dışında eli kanlı teröristlerin hain planlarının bozulmasının yanı sıra, yurt içinde de teröre darbeler peş peşe indiriliyor. İçişleri Bakanlığı, Siirt'te gerçekleştirildiğini duyurdu.

İç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Ciraf mevkiinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam devam ettiği kaydedildi.

Hafta sonu mesaisine devam: 2 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf’ta iki terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz..." ifadelerini kullandı.

 

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