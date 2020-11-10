Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden af isteyen ve af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek mesajı verdi.

'Dostum Albayrak'a şükranlarımı sunuyorum'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Bakan Albayrak ile 5 yıl aynı kabinede görev aldıklarını belirttiği mesajında, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.