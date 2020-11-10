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Siyaset Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı
Siyaset

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için bir teşekkür mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:05:00 - 2020-11-10 12:16:11
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden af isteyen ve af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek mesajı verdi.

'Dostum Albayrak'a şükranlarımı sunuyorum'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Bakan Albayrak ile 5 yıl aynı kabinede görev aldıklarını belirttiği mesajında, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

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Yorumlar

Mesut Sarp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başarılı bir bakanımız. Damat Bakana gelince istifada cok gec kaldıgını söylemek zorundayız. Türkiye olarak kendi kendinimizi uluslar arası bankacıların eline verip onlarca yıl IMFye borcumuz yok diyerek borclandık, işini düzgün yapan maliye bakanlarının uyarılarına kulak asmayıp hatta gücendirdik, alınan kredileri getirisi olmayan betona gömdük sonra dünya devletleri oyun yaptı oyunlarını bozuyoruz dersek inandırıcı olamayız. El oglu fırsat bekler ve oyar. Biz bu yamalı delikli bütcelerle ve 19 yıl acık veren dış ticaretle ila nihaye devam edemeyecegimizi dünde bugünde bilmek zorundayız. Rakkamlar ortada lafla gercegi degiştirme olanagımız yok.
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