Bakan Soylu'dan BBC Türkçe açıklaması: Dezenformasyon kanalı

TELE1 Genel yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "BBC Türkçe'de benzer bir haber vardı. Partiden birisi Sedat Peker'in söylediklerini doğruluyordu." sözleri üzerine Bakan Soylu şunları kaydetti;

Bir sürdürülebilir dezenformasyon süreciyle karşı kaldığımızı söyleyebilirim. Şuna bakar mısınız? BBC Türkçe dezenformasyon kanalıdır. Çalışma Bakanlığı'ndan beri takip ediyorum. Bunun için dostum olan İngiltere İçişleri Bakanı'nı defalarca aramış kişiyim ben. Bakın burada bir yanlışlık var, burada dezenformasyon yapıyor Türkiye'de. Bunu kendi bakanlıklarıma sokmadım, sokmayacaksınız. Bununla karşılaşmayacaksınız. Defalarca o dönem demişimdir. Kimin Türkiye'ye operasyon çektiğini geçmişten gelen müktesebatla biliyoruz.