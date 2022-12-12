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Gündem Bakan Soylu'dan Antalya açıklaması! 100 konutta hasar var
Gündem

Bakan Soylu'dan Antalya açıklaması! 100 konutta hasar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da selden etkilenen bölgelerdeki son duruma dair, '497 araç hasar gördü. 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi. 701 personel görevlendirildi. Yaklaşık 50-55 dönümlük alanın 12 dönümün hasar aldığı tespit edildi.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 18:04:00 -
Bakan Soylu'dan Antalya açıklaması! 100 konutta hasar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da selden etkilenen bölgelerdeki son duruma dair, '497 araç hasar gördü. 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi." dedi.

Soylu, "497 araç hasar gördü. 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi. 701 personel görevlendirildi. Yaklaşık 50-55 dönümlük alanın 12 dönümün hasar aldığı tespit edildi. Şükredeceğimiz şey bir can kaybıyla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

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