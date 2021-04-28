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Gündem Bakan Soylu'dan 'alkol yasağı' açıklaması: Esnaf dükkanını açamayacak...
Gündem

Bakan Soylu'dan 'alkol yasağı' açıklaması: Esnaf dükkanını açamayacak...

NTV canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecinde alkol satışının gerçekleşmeyecek olmasından kaynaklı tartışmaları değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 23:24:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınına katıldı. Bakan Soylu'ya 'alkol yasağı' tartışmaları da soruldu.

'17 günlük süreçteki tedbirlerle haftasonu uygulanan tüm tedbirler aynı'

Geçtiğimiz dönemde de benzer bir tartışmanın yaşandığını hatırlatan Bakan Soylu, "Tam kapanma sürecinin, geçen dönemlerdeki kısıtlamalardan, hatta son Cumartesi ve Pazar gününün kısıtlamasından tek bir farkı yok. Sadece süre uzun." dedi.

'En temel özgürlüklerimizden vazgeçiyoruz'

Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Bizim en temel hakkımız olan seyahat özgürlüğümüzden vazgeçiyoruz. Çocuklarımız okullarından vazgeçiyorlar. Esnafımız iş yerlerini açmıyor. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız."

'Hiçbir rahatsızlığım söz konusu değil'

Bakan Soylu, NTV sunucusunun 'Alkol yasağı tartışmalarından rahatsızsınız galiba?' sorusuna, şöyle cevap verdi: Hiçbir rahatsızlığım söz konusu değil.

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Yorumlar

muthis akilli cevap, anayasal temel insan hakkinin yaninda alkol keyfi hakki!!!!

bravo bakanim ve evanjelik-siyonist kiralik katili PKK bombasini yakalamak cok buyuk bir basari MASALLAH
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Mustafa

Ülkede nerde ahlaksız nerde gayri milli halkın milli manevi değerlerine ters düşen bisey olsa zümre belli bokunuzda bogulun AŞŞAĞILIK yaratıklar
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