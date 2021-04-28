Bakan Soylu'dan 'alkol yasağı' açıklaması: Esnaf dükkanını açamayacak...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınına katıldı. Bakan Soylu'ya 'alkol yasağı' tartışmaları da soruldu.

'17 günlük süreçteki tedbirlerle haftasonu uygulanan tüm tedbirler aynı'

Geçtiğimiz dönemde de benzer bir tartışmanın yaşandığını hatırlatan Bakan Soylu, "Tam kapanma sürecinin, geçen dönemlerdeki kısıtlamalardan, hatta son Cumartesi ve Pazar gününün kısıtlamasından tek bir farkı yok. Sadece süre uzun." dedi.

'En temel özgürlüklerimizden vazgeçiyoruz'

Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Bizim en temel hakkımız olan seyahat özgürlüğümüzden vazgeçiyoruz. Çocuklarımız okullarından vazgeçiyorlar. Esnafımız iş yerlerini açmıyor. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız."

'Hiçbir rahatsızlığım söz konusu değil'

Bakan Soylu, NTV sunucusunun 'Alkol yasağı tartışmalarından rahatsızsınız galiba?' sorusuna, şöyle cevap verdi: Hiçbir rahatsızlığım söz konusu değil.