Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Söylediği söz ağırıma gitti" dedi.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Akşener’in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti... Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah’ın gücüne gider. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır... Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı... Allah kurtarsın.''